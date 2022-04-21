Археологические находки с Дубининской улицы передадут в музеи

Фото: портал мэра и правительства Москвы/пресс-служба департамента культурного наследия города Москвы
В 2021 году на Дубининской улице в Москве прошли археологические раскопки, в ходе которых специалисты обнаружили сотни артефактов, принадлежащих к периоду с XVIII по XX век. Теперь реставраторы готовят передать их музеям, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
"В зависимости от сохранности и специфики материалов применяются различные методики и составы для расчистки. <...> Для каждого предмета заводится своя карточка. После завершения реставрации коллекцию передадут в музейные фонды", – рассказал глава столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов.
Уточняется, что коллекция состоит из 400 старинных предметов. В нее входят различные курительные трубки, драгунские темляки (петли из кожи на рукоятях холодного оружия), знаки отличия, подковы, посуда и баночки для помады. В частности, в коллекции представлена латунная пуговица конца XIX века, которая украшала форму работника Рязано-Уральской железной дороги, а также латунные фуражечные кокарды, которые использовали почтальоны начала XX века. Также в числе найденных артефактов – жетоны и кокарды милиционеров, служивших более ста лет назад.
Специалисты отмечают, что такое большое количество находок связано с тем, что с XVII века Дубининская улица была одной из самых людных. Сначала на это повлияла хозяйственная деятельность Данилова монастыря, а затем работа Павловской больницы (ГКБ № 4).
Летом прошлого года стало известно, что специалисты Института археологии РАН нашли на территории бывшего Московского императорского воспитательного дома в Китайгородском проезде 285 артефактов XIX века. В числе находок – костяной медальон с вырезанным индивидуальным номером, части пластин из костей животных, костяные ложечки, шесть пуль времен Отечественной войны 1812 года и другое.
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