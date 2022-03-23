При раскопках на Бахрейне обнаружили игральную кость возрастом 2 000 лет

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В ходе раскопок на Бахрейне специалисты обнаружили древнюю игральную кость, возраст которой составляет две тысячи лет. Об этом сообщили в эфире телеканала Al-Arabiya.

Находка была сделана в ходе проводимых французской археологической миссией изысканий в Абу-Сайбе на севере страны. Эксперты предполагают, что кость являлась частью игры или ритуала для гадания.

По словам директора департамента древностей и музеев Сальмана аль-Махари, игральная кость была найдена в одном из погребений. Это первый подобный артефакт на территории Бахрейна. Он уточнил, что кладбище относится к периоду Среднего Тилоса, то есть примерно в 50-м году до нашей эры – 150-м году нашей эры.

"С начала раскопок на этом участке в 2017 году обнаружено 93 погребения. Многие могилы были разграблены еще в древности, лишь некоторые из них остались целыми", – добавил Аль-Махари.

Ранее археологи нашли печь возрастом 3 500 лет неподалеку от города Чине в турецкой провинции Айдын. Находку обнаружили в кургане Тепечик, где раскопки ведутся с 2004 года. Там уже были найдены три башни, комнаты, вещи, предназначенные для официальных визитов, и обсидиан для изготовления инструментов.