На юго-востоке Турции откопали древнюю столовую

09:05
Фото: depositphotos/krugloff
Археологи откопали на юго-востоке Турции высеченные в скалах два древних помещения, датируемых II или III веком до нашей эры, сообщает News.ru.
Находятся эти артефакты на территории исчезнувшего города Зевгма. По мнению историков, найденные залы когда-то использовались как столовые.
Специалисты считают, что обнаруженным домом владели влиятельные и богатые люди, много веков назад проводившие там званые обеды.
Стены помещений украшены сложным мозаичным рисунком. Глава экспедиции и сотрудник Университета Анкары Куталмыш Геркай подчеркнул, что бывшие хозяева жилища были интеллектуалами и эстетами.
Сейчас работы в камерах на время остановили, поскольку команда Геркая решила укрепить опасные трещины на потолках. Несмотря на это, эксперты планируют завершить раскопки до конца 2021 года, чтобы туристы смогли увидеть развалины.
Поиски в этом районе ведутся с 2004 года. Ранее там нашли множество других древних мозаик, фресок и архитектурных сооружений, возраст которых составляет несколько тысяч лет.
Древний город Зевгма основали греки в 300-х годах до нашей эры рядом с Таврскими горами и рекой Евфрат. Сперва его назвали Селевкией. Считается, что там жили почти 80 тысяч человек. В 64-м году до нашей эры город завоевали римляне, переименовавшие поселение в Зевгму.
Ранее греческие археологи обнаружили остатки древнего города Тенея, построенного пленными из Трои после войны XIII-XII веков до нашей эры, описанной Гомером в "Илиаде".
Находки подтверждают, что на этой территории в древности находился достаточно богатый и процветающий город, основанный пленными, выжившими в Троянскую войну. До сих пор местоположение Тенеи определялось по историческим документам, а вещественных доказательств не было. Эта находка доказывает существование города.
Древнегреческий город Тенея располагался на северо-востоке Пелопоннеса в 20 километрах на север от Микен. По предположениям историков, полис значительно пострадал от набегов на Пелопоннес вождя Алариха Первого в IV веке нашей эры. Жители Тенеи окончательно покинули эту территорию в конце VI века.
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