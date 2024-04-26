Минфин хочет направить сэкономленные регионами на кредитах средства на ЖКХ

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Министерство финансов РФ предложило кабмину России передать высвобождаемые в регионах средства на списание долгов по бюджетным кредитам, а также на обновление системы ЖКХ и реализацию инвестпроектов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на письмо первого замглавы ведомства Леонида Горнина к главе экономического комитета Совфеда Андрею Кутепову.

Как сказано в обращении, документ был сформирован после оглашения Владимиром Путиным послания к Федеральному собранию, он предусматривает или списание задолженности по бюджетным кредитам в размере двух третей от остатка задолженности, начиная с 2024 года, или обновление систем ЖКХ.

Также в министерстве предложили направить средства на реализацию новых инвестиционных проектов, включая предоставление льгот по налогам, уплачиваемым юрлицами, "компенсации" налогового вычета и так далее.

При этом средства можно было бы направить на переселение людей из аварийного жилища, отметили в ведомстве. Кроме того, Горнин уточнил, что с помощью этих денег можно также осуществить согласованные с кабмином РФ программы социально-экономического развития регионов и муниципальных образований.

В конце прошлого года глава комиссии Госсовета по направлению "Экономика и финансы", губернатор Челябинской области Алексей Текслер предложил списать с регионов задолженность по бюджетным кредитам, которые были направлены ими на поддержку новых субъектов РФ и мобилизацию. По мнению Текслера, такой шаг стал бы эффективной мерой поддержки российских регионов.

