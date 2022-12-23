В Кремле прокомментировали предложение о списании долгов регионов

Фото: Агентство "Москва"/Иванко Игорь

Кремль пока не сформировал позицию по инициативе о списании с регионов РФ долгов по затратам на проведение частичной мобилизации, она будет тщательно изучена, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

"Нет, позиции по этому вопросу нет, потому что, конечно, прежде всего это требует очень-очень скрупулезной проработки по линии министерства финансов", – сказал он.

Ранее глава комиссии Госсовета по направлению "Экономика и финансы", губернатор Челябинской области Алексей Текслер предложил списать с регионов задолженность по бюджетным кредитам, которые были направлены ими на поддержку новых субъектов РФ и мобилизацию.

По мнению Текслера, такой шаг стал бы эффективной мерой поддержки российских регионов.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!