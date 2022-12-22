Песков заявил, что концепция внешней политики РФ еще не утверждена

Фото: kremlin.ru

Новая концепция внешней политики России пока не утверждена, для этого нужно заседание Совета безопасности РФ, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Комментируя сообщение российского лидера о том, что он накануне обсудил с постоянными членами Совбеза проект данной концепции, Песков отметил, что речь шла как раз о доработках.

По словам представителя Кремля, их утверждает "большой" Совбез.

Накануне Путин заявил о необходимости обсудить концепцию внешней политики России.

До этого президент сообщил, что Россия никогда не пойдет по пути самоизоляции и продолжит развивать внешние контакты с заинтересованными странами. Такое заявление президент РФ сделал в ходе заседания совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

В свою очередь, глава департамента внешнеполитического планирования МИД РФ Алексей Дробинин рассказал, что обновленная концепция внешней политики России может быть представлена уже в начале следующего года. Он отметил, что текст документа был одобрен еще в начале этого года, однако на фоне текущей международной конъюнктуры было решено его доработать с учетом новых реалий.

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