21 декабря, 19:34Политика
Путин предложил обсудить концепцию внешней политики России на совещании Совбеза
Фото: kremlin.ru
Владимир Путин заявил о необходимости обсудить концепцию внешней политики России. Об этом глава государства сказал на совещании Совета безопасности.
"Уважаемые коллеги, добрый день! Мы договорились обсудить сегодня концепцию внешней политики Российской Федерации, докладчик – министр иностранных дел Сергей Викторович Лавров", – передает РИА Новости его слова.
Ранее Путин сообщил, что Россия никогда не пойдет по пути самоизоляции и продолжит развивать внешние контакты с заинтересованными странами. Такое заявление президент РФ сделал в ходе заседания совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
В свою очередь, глава департамента внешнеполитического планирования МИД РФ Алексей Дробинин рассказал, что обновленная концепция внешней политики России может быть представлена уже в начале следующего года.
Он отметил, что текст документа был одобрен еще в начале этого года, однако на фоне текущей международной конъюнктуры было решено его доработать с учетом новых реалий.
Читайте также
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!