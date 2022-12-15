Новая концепция внешней политики РФ может выйти в начале 2023 года – МИД

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Обновленная концепция внешней политики России может быть представлена уже в начале следующего года. Об этом заявил глава департамента внешнеполитического планирования МИД РФ Алексей Дробинин, выступая на конференции в Дипломатической академии.

"Если не будет никаких форс-мажорных ситуаций, мы очень надеемся, что в начале следующего года мы сможем этот документ выпустить и обнародовать", – цитирует его РИА Новости.

Дробинин отметил, что текст документа был одобрен еще в начале этого года, однако на фоне текущей международной конъюнктуры было решено его доработать с учетом новых реалий. По его словам, в ближайшее время концепция будет рассмотрена на уровне Совбеза РФ.

Глава департамента также добавил, что новый документ будет актуален на ближайшие 4–6 лет, что сделает политику Москвы более предсказуемой, даст ее партнерам представление о том, в каком направлении планирует двигаться Россия.

В сентябре этого года Владимир Путин утвердил концепцию гуманитарной политики РФ за рубежом. В числе гуманитарных интересов страны за рубежом документ устанавливает защиту традиционных ценностей, ознакомление мирового сообщества с историей и культурой народов РФ, взаимообогащение культур.



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