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Политика

19:58

Путин утвердил концепцию гуманитарной политики РФ за рубежом

властьполитика

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин подписал указ об утверждении концепции гуманитарной политики России за рубежом. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Отмечается, что концепция развивает и дополняет принципы гуманитарной политики страны, ранее изложенные в других государственных документах. Как следует из материалов, гуманитарная политика является важной частью внешней политики РФ. Особую роль в ее реализации играет культура: отмечается, что она способствует устранению противоречий между странами, формируя объединительную повестку дня.

В числе гуманитарных интересов России за рубежом называется защита традиционных ценностей, ознакомление мирового сообщества с историей и культурой народов РФ, взаимообогащение культур, развитие гуманитарного сотрудничества.

Также в документе говорится об усилении борьбы за культурное влияние на мировой арене, увеличении числа попыток принизить значимость российской культуры, исказить и дискредитировать транслируемые Россией ценности. В связи с этим одной из гуманитарных целей РФ называется расширение ее культурного присутствия в Центральной и Восточной Европе с учетом готовности к этому самих стран.

Из этого вытекает цель российской гуманитарной политики за рубежом – формирование объективного восприятия РФ, содействие пониманию ее исторического пути и места в мире. Для достижения данной цели планируется в том числе популяризировать достижения РФ в различных сферах, повышать конкурентоспособность отечественного образования, развивать туризм, поощрять гуманитарное сотрудничество, в том числе в рамках ЮНЕСКО и WADA.

Особую роль концепция отводит продвижению русского языка. Отмечается, что он способствует формированию положительного отношения к РФ, обеспечивает межнациональное согласие, а также создает возможности для самореализации людей. Прежде всего это касается взаимодействия со странами Прибалтики, а также с Молдавией и Грузией.

Ранее Владимир Путин заявил, что все больше стран выбирают суверенный путь развития, формируя контуры полицентричного мира. По его словам, эпоха однополярного мира уходит в прошлое, однако Запад не оставляет попытки удержать ускользающую гегемонию и продолжает использовать механизмы сдерживания любых альтернативных путей развития.

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