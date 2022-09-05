Никакой гонки по срокам принятия Концепции внешней политики России нет – Песков

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Работа над Концепцией внешней политики России продолжается, никакой гонки по срокам ее принятия нет, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, есть ли вероятность того, что документ будет принят до конца года.

"Но дело в том, что в целом ландшафт международных дел и внешнеполитический ландшафт очень стремительно меняются. Появляется новая мировая реальность, которую нужно учитывать", – сказал он в интервью ТАСС.

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что в настоящее время очень много государств занимают ничем не прикрытую враждебную позицию по отношению к России, поэтому нужно минимизировать негативные последствия от их действий.

В мае министерство иностранных дел РФ опубликовало сообщение о том, что агрессивный курс Запада требует кардинального пересмотра отношений с недружественными странами и укрепления других направлений внешнеполитической деятельности.

После официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала о проведении активной подготовки новой редакции Концепции внешней политики РФ. Она подчеркнула, что данный доктриальный документ является плодом коллективных аналитических, научных и иных усилий.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.