В МИД РФ рассказали о коллективной работе по Концепции внешней политики РФ

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала о проведении активной подготовки новой редакции Концепции внешней политики РФ.

"Обновленная концепция сейчас только находится в разработке, активно очень идет этот процесс. Он коллективный, он никакой не спущенный как нечто к исполнению", – заявила дипломат на международном форуме "Новые смыслы новой реальности".

Захарова подчеркнула, что данный доктриальный документ является плодом коллективных аналитических, научных и иных усилий.

Ранее в мае министерство иностранных дел РФ опубликовало сообщение о том, что агрессивный курс Запада требует кардинального пересмотра отношений с недружественными странами. Вместе с тем регламентируется укрепление других направлений внешней политики.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.