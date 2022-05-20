Работа по дедолларизации экономики РФ находится в центре внимания властей

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В центре внимания российских властей по-прежнему находится работа по дедолларизации российской экономики, укреплению экономического и технологического суверенитета, заявил Михаил Мишустин.

"Предлагаем объединить усилия в рамках содружества и активнее использовать зарекомендовавшие себя многосторонние механизмы", – отметил он на заседании Совета глав правительств стран СНГ.

Мишустин также отметил, что в период нестабильности необходимо не допустить влияния действий недружественных стран на экономическое сотрудничество внутри СНГ.

По словам премьер-министра, американская и европейская валюты в настоящее время часто используются в качестве инструмента давления.

Ранее директор департамента денежно-кредитной политики Центробанка Кирилл Тремасов заявил, что Россия оказалась в области перемен, которых с точки зрения масштабов изменений не видела с 90-х годов.

Он уточнил, что появились новые условия и первое из них – это введенные ограничения на движение капитала. Второе новое условие – это масштабная и, скорее всего, продолжительная трансформация экономики, которая началась в ответ на санкционные ограничения. Третье условие – это повышенная неопределенность внешних условий, которые приходится учитывать при построении прогнозов и принятии решений.

