Аналитик дал прогноз по курсу рубля после снятия валютных ограничений

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Дальнейшее смягчение мер валютного контроля и контроля за движением капиталов может оказать давление на рубль. Об этом рассказал агентству "Прайм" ведущий аналитик отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Олег Сыроваткин.
По его словам, значительного ослабления рубля ждать пока не стоит. Если и произойдут колебания, то незначительные.
"Серьезными они будут лишь при снижении нормы обязательной продажи валютной выручки, которая уменьшит приток валюты на Мосбиржу. Это может произойти как директивным, так и естественным путем", – отметил эксперт.
Он уточнил, что при снижении экспортной выручки на 20–30% в долларовом выражении доллар/рубль может сдвинуться в диапазон 83–100 рублей за доллар.
Ранее исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК "Универ Капитал" Артем Тузов заявил, что власти США сами толкают страны на уход из доллара, заблокировав золотовалютные резервы (ЗВР) России. Фактически они показали, что также могут сделать и с ЗВР Китая и Индии.
По его словам, будет выстраиваться новый консенсус в мировой торговле, где не будет подавляющего доминирования доллара и евро. Аналитик предположил, что объем торговли в этих валютах может снизиться с 76 до 50% в ближайшие 10 лет.
В свою очередь, агентство Bloomberg заявило, что российский рубль стал лучшей мировой валютой по укреплению к американскому доллару в 2022 году. Курс рубля с начала 2022 года увеличился на 11% и обошел по этому показателю бразильский реал, который прибавил к доллару 9%.
Однако, по словам экспертов, биржевой курс может не соответствовать реальному курсу валют.
Курс евро установился на уровне 64,34 рубля
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