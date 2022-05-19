Экономист рассказал, нужно ли сейчас менять доллары и евро на рубли

Фото: Москва 24/Яна Дейнега
Ведущий эксперт Центра политических технологий, экономист Никита Масленников в разговоре с Москвой 24 посоветовал гражданам подождать с обменом долларов и евро на рубли.
Утром 19 мая в ходе валютных торгов на Мосбирже курс доллара впервые с января 2020 года опустился ниже 62 рублей. Вместе с тем курс евро снизился до 61,11 рубля. Такие показатели фиксируются впервые с мая 2017 года.
По мнению Масленникова, сейчас менять доллары и евро на рубли пока еще рано и не совсем выгодно. Согласно обновленному прогнозу Минэкономразвития, американская валюта к концу года вырастет до 76 рублей за единицу, отмечает экономист.
"Людям надо понимать, что, скорее всего, у нас в ближайшие несколько месяцев начнется плавное ослабление курса рубля, поэтому, естественно, доллар будет стоить больше, так же как и евро. Поэтому сегодня сбрасывать доллары и евро нет смысла. Можно держать как средство накопления и сбережения", – говорит эксперт.
Кроме того, иностранная валюта может понадобиться тем, кто собирается провести летний отпуск за границей, напомнил Масленников. Им будет удобнее потратить доллары и евро за границей.
Ранее кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев сделал прогноз, каким будет курс доллара до конца мая. По мнению специалиста, американская валюта вряд ли поднимется до 70 рублей за единицу. Он предположил, что курс доллара может установиться на уровне 65–66 рублей до конца мая.
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