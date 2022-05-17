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16:12

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Экономист рассказал, поднимется ли курс доллара до конца мая

Новый скачок? Поднимется ли курс доллара до конца мая
экономикаэксклюзив

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев в разговоре с Москвой 24 предположил, что до конца мая курс доллара вряд ли поднимется до 70 рублей.

В последнее время в России наблюдается значительное укрепление национальной валюты. На 17 мая официальный курс доллара был установлен ЦБ РФ на уровне 63,44 рубля, евро – 65,81 рубля. При этом на 30 апреля те же показатели составляли 71,02 рубля за доллар и 74,55 рубля – за евро соответственно.

Если ситуация будет такая, какая она есть на данный момент, и ничего не изменится в фундаментальном плане, то нынешний курс до конца мая и продержится. Естественно, может быть с некоторыми колебаниями в одну или другую сторону, скорее даже в сторону некоторого удешевления рубля.
Михаил Беляев
кандидат экономических наук, финансовый аналитик

Таким образом, экономист не исключил, что до конца мая курс доллара может установиться в районе 65–66 рублей. Однако на ситуацию способны повлиять информационные вбросы.

"Все зависит от того, в какую сторону будет вброс. Если он будет какой-то негативный, то курс рубля по отношению к доллару может понизиться, если будет еще какое-то позитивное информационное сообщение, он может укрепиться и чуть-чуть подняться. Хотя возможности негативных вбросов уже фактически исчерпаны", – заключил Беляев.

Ранее ведущий эксперт Центра политических технологий, экономист Никита Масленников предположил, что падение курса доллара и евро до 30 рублей вряд ли возможно. Более того, по словам эксперта, такое укрепление национальной валюты никому и не нужно, поскольку несет риски и означает уменьшение рублевого эквивалента, зачисляющегося в бюджет и резервный фонд.

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