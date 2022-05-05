Экономист призвал не торопиться с продажей и покупкой валюты

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Россиянам, которые имеют сбережения в долларах и евро, не стоит торопиться с их продажей, рассказал экономист Игорь Николаев. Он отметил, что иностранную валюту не стоит продавать без острой необходимости.
"Мы видим, что сейчас ограничения постепенно смягчаются, стало быть, ничто не помешает продать доллары позднее", – рассказал Николаев в беседе с "МК".
По его словам, тенденция к ослаблению курса доллара может измениться, благодаря чему появится возможность продать американскую валюту выгоднее.
Николаев также предостерег от необдуманного приобретения валюты. Эксперт выразил мнение, что покупать доллары и евро нужно только на те деньги, которые не понадобятся в обозримой перспективе.
Ранее аналитик Юрий Юденков оценил ситуацию на валютном рынке. По его мнению, в ближайшее время рубль будет укрепляться. На это повлияет то, насколько устойчив будет процесс покупки углеводородов за рубли. Также, по мнению эксперта, на курс валют может оказать влияние указ президента РФ об ответных экономических мерах на антироссийские санкции.
Рубль продолжил укрепляться на Мосбирже
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