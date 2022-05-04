Le Figaro предрекла конец гегемонии доллара

Фото: Москва 24/Яна Дейнега

Ситуация на Украине пошатнула гегемонию американской валюты. Об этом сообщает французская газета Le Figaro.

"Популярность доллара несопоставима с реальным весом экономики США. Разрушение гегемонии американской валюты рано или поздно произошло бы, но из-за ситуации на Украине оно случится гораздо быстрее", – считает автор публикации.

В издании подчеркнули, что Штаты превратили свою валюту в оружие массового поражения, заморозив половину российских золотовалютных резервов. В публикации подчеркивается, что такое решение несет риски в том числе и для США. В качестве аргумента журналист цитирует спикера Госдумы РФ Вячеслава Володина.

"Вот только это оружие обоюдоострое, потому что теперь те, кто держит свои резервы в долларах, не могут быть уверены, что однажды США их не украдут", – убежден Володин.

Le Figaro полагает, что это "отнюдь не пустое заявление". Издание напомнило, что доллар зависит от развития мировой истории больше, чем любая другая валюта.

"Не утратит ли он свой универсальный статус?" – задается вопросом автор публикации.

Ранее аналитик Юрий Юденков оценил ситуацию на валютном рынке. По его мнению, в ближайшее время рубль будет укрепляться. На это, в частности, повлияет то, насколько устойчив будет процесс покупки углеводородов за рубли. Также, по мнению эксперта, на курс валют может оказать влияние указ президента РФ об ответных экономических мерах на антироссийские санкции.