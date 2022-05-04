Фото: Москва 24/Никита Симонов
Доллар упал до 67 рублей впервые с марта 2020 года. Об этом свидетельствуют данные торгов Московской биржи.
Курс доллара расчетами на завтра в 18:50 по московскому времени падал на 3,8 рубля, составив 67,16 рубля. При этом минутами ранее курс американской валюты опустился до 67 рублей, что является минимумом с марта 2020 года.
Курс евро в то же время снижался на 4,4 рубля, до 71,35 рубля.
Ранее курс доллара опустился ниже 68 рублей впервые с марта 2020 года. По состоянию на 17:55 расчетами на завтра курс доллара падал на 3,03 рубля. Стоимость американской валюты составила 67,93 рубля.
Курс евро при этом падал ниже 71 рубля впервые с февраля 2020 года. К 18:11 по московскому времени евро снижался на 5,42%, до 70,69 рубля.
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