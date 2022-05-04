Фото: Москва 24/Никита Симонов

Курс доллара опустился ниже 68 рублей впервые с марта 2020 года. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.

По состоянию на 17:55 расчетами на завтра курс доллара падал на 3,03 рубля. Стоимость американской валюты составила 67,93 рубля. Курс евро при этом снижался на 3,31 рубля, до 71,44 рубля.

Ранее курс доллара опустился ниже 69 рублей впервые с июня 2020 года. К 10:05 по московскому времени 4 мая курс доллара опустился на 1,46 рубля, до 69,50 рубля. При этом курс евро снизился на 1,31 рубля, до 73,34 рубля, впервые с марта 2020 года.

Центробанк России уже установил официальный курс доллара и евро на 5 мая. Курс американской валюты оценили на уровне 69,42 рубля. Курс евро составил 72,78 рубля.