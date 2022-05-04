Эксперт назвал единственный способ повлиять на курс рубля

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На курс рубля может повлиять лишь ослабление мер валютного контроля, рассказал агентству "Прайм" инвестиционный стратег "Алор Брокер" Павел Веревкин.
"Укрепление рубля связано со структурными изменениями в балансе спроса и предложения. <...> У нас явное снижение спроса на доллар в связи с обвальным падением импорта из-за санкций, логистических проблем и ухода иностранных компаний", – пояснил специалист.
По словам эксперта, в первой половине мая укрепление рубля продолжится. Веревкин добавил, что в ближайшее время стоит ожидать новых послаблений в capital controls, это единственное, что сейчас может повлиять на курс рубля.
Ранее директор департамента рынка капиталов ИК "Универ Капитал" Артем Тузов заявил, что внутри России крах евро происходит уже сейчас. По словам эксперта, спрос на европейскую валюту сильно упал в условиях санкций, в то время как предложение от экспортеров остается на высоком уровне. Именно это, по словам аналитика, и приводит к постоянному ослаблению евро к рублю.
Рост рубля и снижение ключевой ставки ЦБ
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