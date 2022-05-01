Экономист заявил о фактическом крахе евро в России

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Внутри России крах евро происходит уже сейчас, заявил директор департамента рынка капиталов ИК "Универ Капитал" Артем Тузов.

По словам эксперта, спрос на европейскую валюту сильно упал в условиях санкций, в то время как предложение от экспортеров остается на высоком уровне. Именно это, по словам аналитика, и приводит к постоянному ослаблению евро к рублю.

"Если же смотреть глобально, крах евро возможен только при распаде еврозоны – когда рост инфляции в ЕС заставит страны вернуться к национальным валютам", – приводит его слова агентство "Прайм".

Гузов подчеркнул, что такие события не могут происходить быстро, поскольку пока выгода от зоны евро остается очень привлекательной для большинства стран Евросоюза, которые не дадут выходить из валютной зоны государствам, страдающим от этого.

Принять решение о выходе фактически могут только Германия и Франция, считает экономист. Он пояснил, что в основном валюта евро обеспечена экономиками Берлина и Парижа.

Ранее эксперт Андреа Мураторе заявил, что евро может сильно пострадать из-за зависимости Европы от импорта энергоносителей из России и ужесточения денежной политики США.

Он указал на то, что Вашингтон пользуется тем, что ЕС присоединился к санкциям против РФ и взял на себя финансовые риски. Мураторе добавил, что евро ослаб как валюта для международной торговли, поскольку Россия больше не использует его в качестве альтернативы доллару.

