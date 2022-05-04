Фото: Москва 24/Никита Симонов

Курс евро опустился ниже 71 рубля впервые с февраля 2020 года. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.

К 18:11 по московскому времени евро снижался на 5,42%, до 70,69 рубля. При этом курс доллара опустился до 67,16 рубля.

Курс евро же в 18:19 замедлил снижение до 4,28%. Таким образом, валюта начала торговаться на отметке 71,47 рубля.

Ранее курс доллара опустился до 67,93 рубля. Ниже 68 рублей доллар опускался последний раз в марте 2020 года.

До этого евро снизился на 1,31 рубля, до 73,34 рубля, впервые с марта 2020 года, а доллар опустился на 1,46 рубля, до 69,50 рубля.

