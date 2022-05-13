Экономист оценил вероятность падения курса доллара и евро до 30 рублей

Фото: depositphotos/yulan

Ведущий эксперт Центра политических технологий, экономист Никита Масленников в разговоре с Москвой 24 назвал маловероятным сценарий, при котором произойдет падение курса доллара и евро до 30 рублей.

В пятницу, 13 мая, на открытии торгов на Московской бирже курс доллара упал ниже 63 рублей. Такая динамика фиксируется впервые с февраля 2020 года. Вместе с тем курс евро в ходе торгов опустился ниже 65 рублей, чего не происходило с июня 2017 года.





Никита Масленников ведущий эксперт Центра политических технологий, экономист Сценарий доллара и евро за 30 рублей маловероятен. Он никому не нужен сейчас, в первую очередь бюджету. Потому что такое укрепление рубля означает все-таки уменьшение рублевого эквивалента, который зачисляется в бюджет и резервный фонд правительства.

По словам эксперта, нынешний курс рубля также несет определенный риск. "Если вы продаете доллар за 80, то вы 80 рублей зачисляете в бюджет, эти деньги идут на финансирование государственной поддержки населения и бизнеса. Если вы продаете по 63 или 60, то рублевый эквивалент с продажи валютной выручки экспортерам сократится практически на 1/4. Эти деньги недополучит бюджет", – объясняет Масленников.

В результате придется искать дополнительные источники денежных средств и возвращаться к практике государственного заимствования, предупреждает специалист.





Никита Масленников ведущий эксперт Центра политических технологий, экономист Нам сейчас нужно искать некий равновесный курс, который бы удовлетворял интересы бюджета, импортеров и, естественно, других бизнесов, включая экспортеров. Мне кажется, что пока на первых порах стоило бы исходить из коридора в 70–75 рублей.

Ранее агентство Bloomberg признало, что в 2022 году лучшей мировой валютой по укреплению к американскому доллару стал рубль. С начала года его курс увеличился на 11%, тем самым обойдя бразильский реал по данному показателю.

