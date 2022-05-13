Экономист оценил вероятность падения курса доллара и евро до 30 рублей

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Ведущий эксперт Центра политических технологий, экономист Никита Масленников в разговоре с Москвой 24 назвал маловероятным сценарий, при котором произойдет падение курса доллара и евро до 30 рублей.
В пятницу, 13 мая, на открытии торгов на Московской бирже курс доллара упал ниже 63 рублей. Такая динамика фиксируется впервые с февраля 2020 года. Вместе с тем курс евро в ходе торгов опустился ниже 65 рублей, чего не происходило с июня 2017 года.
По словам эксперта, нынешний курс рубля также несет определенный риск. "Если вы продаете доллар за 80, то вы 80 рублей зачисляете в бюджет, эти деньги идут на финансирование государственной поддержки населения и бизнеса. Если вы продаете по 63 или 60, то рублевый эквивалент с продажи валютной выручки экспортерам сократится практически на 1/4. Эти деньги недополучит бюджет", – объясняет Масленников.
В результате придется искать дополнительные источники денежных средств и возвращаться к практике государственного заимствования, предупреждает специалист.
Ранее агентство Bloomberg признало, что в 2022 году лучшей мировой валютой по укреплению к американскому доллару стал рубль. С начала года его курс увеличился на 11%, тем самым обойдя бразильский реал по данному показателю.
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