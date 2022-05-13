Аналитик назвал причины резкого обвала евро

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Существенный спад курса евро к рублю происходит на фоне сокращения импорта из ЕС, заявил исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК "Универ Капитал" Артем Тузов.

Также это связано с переходом к оплате за газ в рублях и снижением интереса трейдеров к европейской валюте, отметил эксперт.

"Трейдеры, понимая, что давление на евро будет только возрастать, заранее избавляются от валюты, в которой ожидается падение. А дальше будет еще хуже. Часть населения, которое купило валюту или держало ее на валютных счетах, видя падение евро, начнет избавляться от валюты", – приводит слова Тузова агентство "Прайм".

Аналитик напомнил, что импорт из Евросоюза в Россию снизился более чем наполовину, а несколько европейских покупателей уже начали платить за газ в рублях. Таким образом, подчеркнул эксперт, 100% этих денег конвертируются в рубли и уже в рублях идут на счета экспортера в лице "Газпрома".

Эксперт считает, что министерству финансов РФ и Центробанку приходится сдерживать падение европейской валюты для сохранности доходов экспортеров.

Ранее Тузов заявил, что уже сейчас внутри России происходит крах евро. По словам специалиста, спрос на европейскую валюту сильно упал в условиях санкций, в то время как предложение от экспортеров остается на высоком уровне.

