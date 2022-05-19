Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 62 рублей

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Курс доллара в ходе валютных торгов на Московской бирже опустился ниже 62 рублей впервые с января 2020 года. Об этом свидетельствуют данные площадки.

К 11:48 по московскому времени курс американской валюты демонстрировал снижение на 2,31%, до 61,98 рубля. По состоянию на 11:52 падение курса ускорилось до 2,67%, доллар подешевел до 61,75 рубля.

В эти же минуты курс евро терял 3,28%, снизившись до 64,51 рубля.

Ранее агентство Bloomberg заявило, что российский рубль стал лучшей мировой валютой по укреплению к американскому доллару в 2022 году. Курс рубля с начала года увеличился на 11% и обошел по этому показателю бразильский реал, который прибавил к доллару 9%.

Однако, по словам экспертов, биржевой курс может не соответствовать реальному курсу валют.