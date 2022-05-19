Курс евро опустился ниже 62 рублей

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Курс евро опустился до 61,11 рубля впервые с мая 2017 года. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.

После таких низких показателей евро поднялся до 65,73 рубля.

При этом курс доллара по состоянию на 10:22 снизился до 63,04 рубля.

Ранее исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК "Универ Капитал" Артем Тузов рассказал, что американские власти сами толкают страны на уход из доллара, заблокировав золотовалютные резервы РФ. По его словам, будет выстраиваться новый консенсус в мировой торговле, где не будет подавляющего доминирования доллара и евро.

