В МЭР РФ ожидают среднегодовой курс доллара в 2022 году на уровне 76,7 рубля

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Среднегодовой курс доллара ожидается на уровне 76,7 рубля в 2022 году, заявил представитель Минэкономразвития РФ.

При этом в базовом варианте к концу текущего года предполагается ослабление курса до 76 рублей за американскую валюту.

В ведомстве отметили, что среднегодовой курс доллара в 2023 году ожидается на уровне 77 рублей, в 2024 году – 78,7 рубля, в 2025 году – 81 рубля.

Ранее Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам заявил, что в 2022 году курс рубля демонстрирует лучшую динамику среди всех валют мира.

До этого агентство Bloomberg заявило, что российский рубль стал лучшей мировой валютой по укреплению к американскому доллару в 2022 году. Курс рубля с начала года увеличился на 11% и обошел по этому показателю бразильский реал, который прибавил к доллару 9%.

Однако, по словам экспертов, биржевой курс может не соответствовать реальному курсу валют.

