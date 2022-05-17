В МЭР РФ ожидают среднегодовой курс доллара в 2022 году на уровне 76,7 рубля

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Среднегодовой курс доллара ожидается на уровне 76,7 рубля в 2022 году, заявил представитель Минэкономразвития РФ.
При этом в базовом варианте к концу текущего года предполагается ослабление курса до 76 рублей за американскую валюту.
В ведомстве отметили, что среднегодовой курс доллара в 2023 году ожидается на уровне 77 рублей, в 2024 году – 78,7 рубля, в 2025 году – 81 рубля.
Ранее Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам заявил, что в 2022 году курс рубля демонстрирует лучшую динамику среди всех валют мира.
До этого агентство Bloomberg заявило, что российский рубль стал лучшей мировой валютой по укреплению к американскому доллару в 2022 году. Курс рубля с начала года увеличился на 11% и обошел по этому показателю бразильский реал, который прибавил к доллару 9%.
Однако, по словам экспертов, биржевой курс может не соответствовать реальному курсу валют.
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