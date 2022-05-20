Россия оказалась в области перемен, которых не видела с 90-х годов – ЦБ РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Россия оказалась в области перемен, которых с точки зрения масштабов изменений не видела с 90-х годов. Об заявил директор департамента денежно-кредитной политики Центробанка Кирилл Тремасов на конференции институциональных инвесторов Investfunds Forum, передает РИА Новости.

Он уточнил, что появились новые условия и первое из них – это введенные ограничения на движение капитала. Второе новое условие – это масштабная и, скорее всего, продолжительная трансформация экономики, которая началась в ответ на санкционные ограничения. Третье условие – это повышенная неопределенность внешних условий, которые приходится учитывать при построении прогнозов и принятии решений.

Ранее сообщалось, что ЦБ РФ смягчил временный порядок операций с наличной валютой. Открывшие валютные счета или вклады до 9 марта 2022 года и не выбравшие установленный лимит получения наличной валюты со своих счетов с 11 апреля смогут получить наличными не только доллары, но и евро.

Общий лимит снятия остается в размере 10 тысяч долларов США или их эквивалента в евро. Средства сверх лимита с валютных счетов россияне в течение действия временного порядка могут получить в рублях.

В ЦБ уточнили, что, если понадобится конвертация, она осуществляется по курсу банка, однако выдаваемая сумма не может быть меньше суммы, рассчитанной с использованием официального курса Центробанка на день выдачи.

