ЦБ РФ разрешил физлицам переводить до 50 тыс долларов за рубеж

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Банк России разрешил делать перевод до 50 тысяч долларов за рубеж физическим лицам, следует из сообщения регулятора.

Ограничения установлены до 30 сентября текущего года.

Работающие в РФ нерезиденты из дружественных стран также имеют возможность переводить средства с российских счетов за рубеж в рублях и валюте в размере зарплаты или платы за выполнение работ и оказание услуг, делать такие же перечисления без открытия счета.

При этом резиденты и нерезиденты из дружественных РФ стран могут по-прежнему переводить не более 5 тысяч долларов через компании, которые предоставляют услуги по переводу денежных средств без открытия счета.

Кроме того, работающим в России нерезидентам из недружественных стран разрешется переводить средства с российских счетов за рубеж в рублях и валюте в размере заработной платы или платы за выполнение работ и оказание услуг, а также перечислять данные средства за рубеж без открытия счета.

В ЦБ РФ пояснили, что ранее у них была возможность перечислять только средства в иностранной валюте в пределах 10 тысяч долларов со счета и до 5 тысяч долларов США без открытия счета.

Однако сохраняются ограничения на переводы за рубеж средств нерезидентов из поддерживающих санкции стран со счетов российских брокеров.

До 30 сентября физлицам, не работающим в РФ и являющимися гражданами поддерживающих санкции стран, запрещены переводы за рубеж

Ранее сообщалось, что ЦБ РФ смягчил временный порядок операций с наличной валютой. Открывшие валютные счета или вклады до 9 марта 2022 года и не выбравшие установленный лимит получения наличной валюты со своих счетов с 11 апреля смогут получить наличными не только доллары, но и евро.

Общий лимит снятия остается в размере 10 тысяч долларов США или их эквивалента в евро. Он действует до 9 сентября. Средства сверх лимита с валютных счетов россияне в течение действия временного порядка все так же смогут получить в рублях.

В ЦБ уточнили, что, если понадобится конвертация, она осуществляется по курсу банка, однако выдаваемая сумма не может быть меньше суммы, рассчитанной с использованием официального курса Центробанка на день выдачи.

