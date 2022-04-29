Банк России не видит возможности досрочного снятия валютных ограничений для граждан

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Председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила об отсутствии возможности досрочного снятия валютных ограничений для граждан до 9 сентября.

"Надо дальше смотреть, как будет развиваться ситуация", – сообщила она на пресс-конференции.

При этом возможности дальнейшего смягчения валютных ограничений рассматриваются.

Ранее сообщалось, ЦБ РФ смягчил временный порядок операций с наличной валютой. Открывшие валютные счета или вклады до 9 марта 2022 года и не выбравшие установленный лимит получения наличной валюты со своих счетов с 11 апреля смогут получить наличными не только доллары, но и евро.

Общий лимит снятия остается в размере 10 тысяч долларов США или их эквивалента в евро. Он действует до 9 сентября. Средства сверх лимита с валютных счетов россияне в течение действия временного порядка все так же смогут получить в рублях.

В ЦБ уточнили, что, если понадобится конвертация, она осуществляется по курсу банка, однако выдаваемая сумма не может быть меньше суммы, рассчитанной с использованием официального курса Центробанка на день выдачи.