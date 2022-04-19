Экономика РФ выдержала первый удар санкций – Решетников

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Российская экономика выдержала первый удар санкций. Об этом заявил министр экономического развития Максим Решетников в ходе заседания правительственной комиссии по повышению устойчивости экономики РФ в условиях санкций.

"Экономика выдержала первый удар санкций, мы получили необходимое время на перестройку производственных цепочек, логистики и на структурные изменения в экономике", – цитирует министра РИА Новости.

По словам Решетникова, во многом такой результат был получен благодаря тем мерам, которые были быстро приняты и осуществлены.

"На сегодняшний момент план первоочередных действий насчитывает почти 250 мер, из которых по 193 мерам подготовлены и приняты все необходимые решения", – заключил министр.

Ранее Владимир Путин заявил, что санкционная политика экономического блицкрига западных стран в отношении России провалилась. По словам российского лидера, Запад рассчитывал быстро расшатать финансово-экономическую ситуацию в РФ, спровоцировать панику на рынках, коллапс банковской системы, дефицит товаров в магазинах.

Кроме того, как до этого отмечал глава министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров, Россия обеспечила свою независимость от Запада в большинстве сфер.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.