На перестройку российской экономики потребуется около двух лет – Кудрин

Фото: ТАСС/пресс-служба Госдумы РФ

Перестройка российской экономики займет около двух лет из-за санкций, введенных западными странами, заявил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

"Если санкции сохранятся на этом уровне, то примерно два года, это, я бы сказал, первый этап", – приводит слова Кудрина "Интерфакс".

По его словам, затем на перестройку экономики понадобится еще много лет. Это, как отметил Кудрин, связано с импортозамещением зарубежных товаров.

При этом он подчеркнул, что речи о полном импортозамещении не идет.

"Мы внутри мирового рынка, есть контракты с другими юрисдикциями по сравнению с теми, которые ранее нам поставляли. Ряд рынков еще открыт, в том числе высокотехнологичных. Будем друг друга дополнять", – сказал Кудрин.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что российской экономике требуется как минимум полгода, чтобы адаптироваться к новым условиям. Глава кабмина отметил, что в настоящее время правительство прикладывает все усилия, чтобы адаптировать экономику к новым реалиям.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Позже Евросоюз, США и некоторые другие страны ввели против России целый ряд санкций. Они затронули российских чиновников и бизнесменов, а также ряд отраслей экономики – от энергетики до банковского сектора.

