Путин отметил важность углубления интеграции Союзного государства

Фото: ТАСС/Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ

В ситуации санкционной войны России и Белоруссии важно углублять интеграцию Союзного государства, заявил Владимир Путин на пресс-конференции по итогам встречи с Александром Лукашенко на космодроме Восточный.

По его словам, Москва и Минск будут сообща противостоять попыткам затормозить развитие двух стран и изолировать их от глобальной экономики. Путин подчеркнул, что попытки изоляции России и Белоруссии абсолютно бесполезны.

"Россия и Белоруссия тесно связаны между собой экономически, традиционно, как я уже говорил, многими узами, нитями, в том числе в рамках промышленной кооперации. И этот номер в отношении нас, безусловно, не пройдет", – сказал российский лидер, слова которого приводит РИА Новости.

Ранее стало известно, что власти России и Белоруссии с 18 марта сняли все ограничения на перемещение граждан в границах Союзного государства. По словам премьер-министра Михаила Мишустина, обеспечение свободного перемещения граждан позволит укрепить интеграцию в Союзном государстве, что станет наиболее эффективным ответом на санкционное давление в отношении России и Белоруссии.

