Россия предоставила Белоруссии отсрочку по госкредитам на 5–6 лет

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Россия предоставила Белоруссии отсрочку на платежи по госкредитам, предоставленным Москвой. Об этом в эфире телеканала "Беларусь 1" сообщил министр финансов республики Юрий Селиверстов.

"Предложено часть платежей сместить по срокам <...> от пяти до шести лет вперед", – сказал чиновник.

Он уточнил, что это позволит стране не отвлекать ресурсы на обслуживание обязательств перед российским партнерами. Также, по его словам, стороны договорились направить взаимные платежи реализацию мер, которые поспособствуют развитию взаимной торговли двух стран в условиях санкций.

Ранее Москва и Минск договорились с 18 марта снять все ограничения на перемещение граждан в границах Союзного государства. По словам премьер-министра РФ Михаила Мишустина, это решение позволит укрепить интеграцию двух стран, что станет наиболее эффективным ответом на санкционное давление в отношении России и Белоруссии.

