В Минфине США назвали следующей целью санкций ВПК РФ

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Следующей целью антироссийских санкций является военно-промышленный комплекс. Об этом заявил замминистра финансов США Уолли Адейемо.

Он подчеркнул, что следующий этап заключается в разрыве связей с "военной машиной".

"Часть за частью нарушить работу военно-промышленного комплекса (России) и цепочку поставок", – приводит слова Адейемо РИА Новости.

Ранее Владимир Путин заявил, что санкционная политика экономического блицкрига западных стран в отношении России провалилась. По словам российского лидера, Запад рассчитывал быстро расшатать финансово-экономическую ситуацию в РФ, спровоцировать панику на рынках, коллапс банковской системы, дефицит товаров в магазинах.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин

заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

