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Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что Москва и Вашингтон больше не являются партнерами. Об этом он рассказал в интервью изданию Politico.

Антонов подчеркнул, что именно Соединенные Штаты должны решить, кем для них является Россия: партнером, соперником или врагом.

"Я все еще уверен, что нам следует быть партнерами. Ранее я бы сказал, что мы партнеры. Сейчас мы не партнеры. Жаль", – подчеркнул глава российской дипмиссии.

Ранее Антонов заявил, что Соединенные Штаты пытаются угрозами заставить страны Латинской Америки присоединиться к антироссийским санкциям. Глава российского дипведомства подчеркнул, что США при этом пренебрегают сопутствующими рисками для латиноамериканских стран, их продовольственной безопасностью и социальной стабильностью.

