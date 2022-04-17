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Москва 24

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Политика

15:22

В МИД РФ рассказали о рисках непреднамеренных столкновений с НАТО в Арктике

политикабезопасность

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Между Россией и НАТО могут произойти непреднамеренные столкновения в Арктике на фоне вовлечения неарктических государств Альянса в военную активность в северных широтах. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ, председатель комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов.

"В связи с этим возникают риски непреднамеренных инцидентов, которые, помимо рисков безопасности, также могут нанести серьезный ущерб хрупкой арктической экосистеме", – приводит слова Корчунова ТАСС.

Он подчеркнул, что проведение очередных масштабных военных учений НАТО на севере Норвегии не способствуют обеспечению безопасности в регионе.

Ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил о существующей угрозе прямого столкновения России и НАТО. По словам дипломата, отношения между сторонами серьезно изменятся, но пока сложно предсказать, каким именно образом.

В конце января Соединенные Штаты передали России свой письменный ответ на предложения по гарантиям безопасности, которые обсуждались на переговорах в Женеве 10 января. Позже в Вашингтоне попросили Москву данные документы не обнародовать.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

В МИД РФ заявили об угрозе прямого столкновения России и НАТО

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