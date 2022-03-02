В МИД РФ заявили об угрозе прямого столкновения России и НАТО

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Заместитель главы МИД России Александр Грушко заявил о существующей угрозе прямого столкновения России и НАТО. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Россия 24".
"Риски, разумеется, возникают, мы, конечно, обеспокоены поставками вооружений, все это очень опасно. Никаких гарантий не существует, что каких-то инцидентов не возникнет", – заявил дипломат.
Грушко затруднился назвать, какими могут быть дальнейшие отношения между Россией и НАТО. Представитель МИД РФ отметил, что старыми они точно не останутся.
Отдельно замглавы ведомства указал на то, что ранее предложенные МИД РФ соглашения о гарантиях безопасности предусматривали возврат на более ранний этап отношений между сторонами, на момент заключения акта об отношениях между Россией и Североатлантическим альянсом.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что спецслужбы НАТО ответственны за антироссийские фейки по поводу специальной военной операции России на Украине. По ее словам, противостояние "руководствуется и дирижируется из Брюсселя".
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Расширение НАТО может привести к новой гонке вооружения
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