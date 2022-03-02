Лавров оценил масштаб разрушений в случае третьей мировой войны

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Глава МИД РФ Сергей Лавров оценил возможные масштабы третьей мировой войны, отметив, что она станет ядерной и приведет к ужасным разрушениям, если случится. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera.

"Третья мировая война будет разрушительной, ядерной войной", – сказал Лавров.

Кроме того, министр привел высказывание американского президента Джо Байдена о том, что альтернативой жестким санкциям в отношении России могла бы стать третья мировая война.

Ранее Лавров заявил, что присутствие американского ядерного оружия на территории европейских стран неприемлемо. Он подчеркнул, что Россия призывает США вернуть его домой. Также, по словам министра, США совместно с неядерными странами НАТО отрабатывают сценарий применения ядерного оружия по России в рамках совместных миссий.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

После начала российской операции США страны Европейского союза и другие государства ввели против РФ санкции. Некоторые международные организации между тем прекратили сотрудничество с Россией или приостановили ее членство. Так, приостановить членство РФ решили в Совете Европы и его Парламентской ассамблее.

