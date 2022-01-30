Трамп предупредил, что некомпетентность Байдена может привести к третьей мировой войне

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Экс-президент США Дональд Трамп считает, что политика нынешнего главы Белого дома Джо Байдена способна привести к третьей мировой войне. Об этом пишет ТАСС.

Свое заявление Трамп сделал в ходе выступления перед сторонниками в городе Конро в штате Техас.

"Слабость и некомпетентность Байдена создает реальный риск войны", – подчеркнул экс-президент.

Трамп обратил внимание, что во время президентства Байдена значительно возросло число пусков ракет со стороны КНДР. Кроме того, вывод американских войск из Афганистана произошел под слабым управлением.

Во время своей речи Трамп также порекомендовал Байдену заняться ситуацией с нелегальными мигрантами на границе США с Мексикой. Экс-президент посоветовал нынешнему лидеру США послать войска туда, а не в Европу.

"Перед тем как наши лидеры будут вести разговор о вторжениях в другие страны, им необходимо остановить вторжение в нашу страну", – сказал Трамп.

Ранее президент США Джо Байден предупредил о разрушительных последствиях для мира в случае вторжения России на Украину. Он выражал мнение, что данный конфликт может стать крупнейшим со времен Второй мировой войны.