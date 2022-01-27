В Кремле сравнили нынешние отношения России и Запада с холодной войной

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Нынешние отношения России и Запада напоминают холодную войну, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков РИА Новости.

По его словам, после 2014 года, когда на Украине произошел государственный переворот, Крым в соответствии со всеми нормами украинского законодательства и международного права принял решение стать частью РФ. Это, в свою очередь, привело "к изрядной напряженности, которая по многим параметрам сейчас уже напоминает холодную войну", отметил Песков.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что страны Запада используют Украину как поле для экспериментов.

До этого Байден предупредил о последствиях для мира в случае вторжения России на Украину. Президент США выразил мнение, что данное вторжение может стать крупнейшим со времен Второй мировой войны.

Кроме того, Байден допустил введение персональных санкций в отношении российского коллеги Владимира Путина в случае подобного развития событий.

