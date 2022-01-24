В МИД России заявили, что Запад использует Украину как поле для экспериментов

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Страны Запада используют Украину как поле для экспериментов, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Об этом сообщает газета "Известия".

"Украина воспринимается Западом как инструмент воздействия, проведения своих интересов в регионе, дестабилизации ситуации, влияния на какие-то процессы, обвинения нас бесконечные", – сказала она в интервью изданию.

По словам Захаровой, страны Запада используют Киев в качестве повода для "поддержания огня" санкций против России.

"Ну нет фактов, доказывающих нашу агрессию, какое-то нарушение нами международного права <...>. Вот взяли в качестве площадки для экспериментов Украину несчастную, несчастный украинский народ –многонациональный, между прочим", – добавила она.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства также подчеркнула, что Москва ждет от Вашингтона письменный ответ на каждый из пунктов предложений по гарантиям безопасности.

"Мы были очень открыты в наших действиях. Мы сказали, что мы хотим, мы это положили на бумагу, мы передали им, через какое-то время мы это опубликовали. <...> Сейчас мы хотим только одного – чтобы нам письменно ответили по пунктам на то, что мы предложили, все остальное потом", – заявила она.

Ранее газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что США попросили Россию не публиковать письменный ответ американцев на проекты РФ по гарантиям безопасности. Неназванный сотрудник Госдепа заявил изданию, что Москва может оставить соответствующую просьбу без внимания и поступить иначе.

До этого представитель ЛНР в политической подгруппе контактной группы Родион Мирошник заявил, что, по его мнению, Украина является площадкой для реализации программ ЦРУ против других стран. Он считает, что началом геополитических разбирательств может стать любая искра, которую удобнее всего запустить в зоне вооруженного конфликта.