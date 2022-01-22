В МИД РФ раскритиковали США за ложные обвинения вместо ответа по гарантиям безопасности

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Министерство иностранных дел РФ объявило, что США распространяли ложные обвинения в адрес России вместо ответов на предложения Москвы по гарантиям безопасности. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Вместо того, чтобы сделать паузу и сосредоточиться на ответах по существу поставленных в российских документах вопросов, Белый дом и его западные союзники запустили крайне токсичную информационно-пропагандистскую кампанию, представляющую нашу страну как агрессора", – заявили в МИДе.

Российское внешнеполитическое ведомство также отметило, что РФ в данных публикациях характеризовали как "врага цивилизованной Европы и угрозу международной стабильности".

Также в МИД РФ подчеркнули, что с 15 декабря 2021 года, когда проекты договора о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности России и стран НАТО были переданы Вашингтону, американская сторона только затягивала обсуждение.

10 января в постпредстве США при отделении ООН в Женеве прошли российско-американские переговоры по взаимным гарантиям безопасности. Договоры, в частности, подразумевают выход сил НАТО из Болгарии и Румынии.