США попросили Россию засекретить ответ по гарантиям безопасности – СМИ

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В Вашингтоне попросили Москву не публиковать письменный ответ американцев на проекты России по гарантиям безопасности. Об этом со ссылкой на источники сообщает газета The Washington Post.
"Американские должностные лица попросили коллег из России сохранить документ в секрете", – говорится в публикации.
Неназванный сотрудник Госдепа заявил изданию, что Москва может оставить соответствующую просьбу американской стороны без внимания и поступить иначе.
Ответ Соединенные Штаты должны предоставить до 30 января. По информации газеты, он не станет соответствовать выдвинутым Москвой требованиям, однако в Белом доме считают, что все же имеет смысл предоставить ответ, поскольку с ним может ознакомиться президент РФ.
"Если это позволит лицу, принимающему окончательное решение в России, рассмотреть эти идеи и решить, продвигаться вперед или нет, это отвечает нашим интересам", – сказал один из собеседников издания.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки подтвердила, что письменный ответ на предложения России представят на следующей неделе. Она также выразила надежду, что после этого состоится еще одна встреча госсекретаря США Энтони Блинкена с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.
Российско-американские переговоры по взаимным гарантиям безопасности прошли 10 января в постпредстве США при отделении ООН в Женеве.
Саммит состоялся после того, как МИД РФ опубликовал проекты договоров с США и Североатлантическим альянсом о взаимных гарантиях безопасности. Одним из положений документов был отказ НАТО от расширения, в том числе на территорию Украины.
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