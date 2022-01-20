Байден заявил о безрезультативности переговоров с Россией по безопасности

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Три раунда российско-американских переговоров по вопросам безопасности ни к чему не привели, заявил президент Соединенных Штатов Джо Байден, выступая на пресс-конференции в Белом доме.
"Пока что те три встречи, которые у нас были, ничего не дали", – приводит слова американского лидера ТАСС.
При этом он не исключил, что Вашингтон проработает требования России к США не размещать стратегическое вооружение на Украине.
Кроме того, Байден заявил, что В НАТО есть разногласия относительно того, какие меры нужно будет принять в случае полномасштабного вторжения на Украину. По мнению американского лидера, Владимир Путин еще не принял окончательного решения на этот счет.
"Я уверен, что абсолютно и совершенно это будет решение Путина. <...> Он примет это решение", – утверждает президент США.
Байден считает, что сейчас президент РФ якобы "взвешивает" последствия, которые могут ждать Москву в случае вооруженного конфликта с Киевом.
Он также заявил, что в случае эскалации Вашингтон введет беспрецедентные санкции, в частности, запретит российским банкам проводить операции с долларами. В то же время он указал, что подобные ограничительные меры могут негативно сказаться на экономике Штатов и ЕС.
Ранее сообщалось, что Белый дом призвал американских производителей электронных чипов быть готовыми к возможным ограничениям на экспорт в Россию в случае эскалации ситуации вокруг Украины. Отмечалось, что речь также может идти и об ограничении доступа к глобальному рынку электроники.
До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Москва не имеет планов по осуществлению военного вторжения, отметив, что все соответствующие обвинения являются ложными.
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