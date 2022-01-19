Украину назвали площадкой для программ ЦРУ против других стран

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Украина является площадкой для реализации программ Центрального разведывательного управления США против других стран, заявил представитель ЛНР в политической подгруппе контактной группы Родион Мирошник. По его мнению, об этом свидетельствует визит директора ЦРУ в Киев.
"Напряжение усиливается. Началом геополитической разборки может стать любая искра, от которой вспыхнет большой пожар", – приводит его слова РИА Новости.
Мирошник считает, что запустить искру удобнее в зоне вооруженного конфликта, поэтому, добавил он, внимание к событиям в Донбассе чрезвычайно высокое.
Накануне телеканал CNN сообщил, что на прошлой неделе директор ЦРУ Уильям Бернс провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским и представителями разведсообщества этой страны.
Уточнялось, что переговоры были спланированы заранее, а не вызваны какими-то экстренными обстоятельствами. Темой беседы стала вероятность вторжения России на Украину.
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