В Белом доме назвали сроки вторжения России на Украину

Фото: depositphotos/izanbar
Вторжение России на Украину начнется в середине января – февраля, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Об этом пишет РИА Новости.
Псаки подчеркнула обеспокоенность властей США по данному вопросу.
"Мы видели это раньше, это возвращает нас в 2014 год, включая саботаж и информационные операции по обвинению Украины в подготовке неизбежных атак на российские силы на востоке Украины и российские военные планы начать такую активность за несколько недель до военного вторжения", – сказала пресс-секретарь на брифинге.
Псаки также допустила, что власти России способны сфабриковать повод для подобного вторжения. При этом представитель Белого дома не привела никаких доказательств сказанного.
Ранее телеканал CNN со ссылкой на источник в администрации США сообщил, что там располагают данными о том, что Россия готовится осуществить в Донбассе провокацию под чужим флагом, чтобы использовать ее как повод для вторжения на Украину. Для этого, по словам источника, уже была развернута соответствующая группировка силовиков.
Позже аналогичные публикации появились и в других СМИ. Обозначенные в них утверждения подтвердил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.
В ответ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал голословной информацию зарубежных СМИ о том, что Россия якобы готовит провокацию в Донбассе.
Политолог рассказал, возможен ли военный конфликт между Россией и Украиной
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: