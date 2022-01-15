В Белом доме назвали сроки вторжения России на Украину

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Вторжение России на Украину начнется в середине января – февраля, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Об этом пишет РИА Новости.

Псаки подчеркнула обеспокоенность властей США по данному вопросу.

"Мы видели это раньше, это возвращает нас в 2014 год, включая саботаж и информационные операции по обвинению Украины в подготовке неизбежных атак на российские силы на востоке Украины и российские военные планы начать такую активность за несколько недель до военного вторжения", – сказала пресс-секретарь на брифинге.

Псаки также допустила, что власти России способны сфабриковать повод для подобного вторжения. При этом представитель Белого дома не привела никаких доказательств сказанного.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источник в администрации США сообщил, что там располагают данными о том, что Россия готовится осуществить в Донбассе провокацию под чужим флагом, чтобы использовать ее как повод для вторжения на Украину. Для этого, по словам источника, уже была развернута соответствующая группировка силовиков.

Позже аналогичные публикации появились и в других СМИ. Обозначенные в них утверждения подтвердил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

В ответ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал голословной информацию зарубежных СМИ о том, что Россия якобы готовит провокацию в Донбассе.