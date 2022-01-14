Песков опроверг информацию о возможной провокации РФ в Донбассе

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал голословной информацию зарубежных СМИ о том, что Россия якобы готовит провокацию в Донбассе. Об этом сообщает ТАСС.
"До сих пор все эти заявления носили голословный характер и ничем не были подтверждены", – отметил представитель Кремля.
Ранее телеканал CNN со ссылкой на источник в администрации США сообщил, что там располагают данными о том, что Россия готовится осуществить в Донбассе провокацию под чужим флагом, чтобы использовать ее как повод для вторжения на Украину. Для этого, по словам источника, уже была развернута соответствующая группировка силовиков.
Позже аналогичные публикации появились и в других СМИ. Обозначенные в них утверждения подтвердил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.
"Не вдаваясь в подробности, скажу, что у нас действительно есть информация, указывающая на то, что Россия уже активно работает над созданием предлога для возможного вторжения на Украину", – сказал он в ходе брифинга в пятницу.
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки между тем заявила, что руководство США располагает данными о том, что в соцсетях и государственных СМИ России уже началась информационная кампания, призванная оправдать вмешательство в дела Украины. В частности, по ее словам, акцент делается на якобы плохой ситуации с соблюдением прав человека и усилении антироссийских настроений в соседнем государстве.
Ранее Дмитрий Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" заявил, что Россия никогда ни на кого не нападала первой, но в то же время не позволяла сделать себя жертвой. Говоря о внутриукраинском кризисе, он отметил, что главное в этом вопросе – не решать его силой.
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