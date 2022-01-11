Зеленский заявил о готовности договориться с Россией по конфликту в Донбассе

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Украина готова предметно договориться с Россией по вопросам урегулирования конфликта в Донбассе в рамках нового саммита нормандской четверки. Об этом заявил Владимир Зеленский в ходе беседы с внешнеполитическими советниками лидеров ФРГ и Франции.

Украинский лидер отметил, что дипломаты передали коллегам сведения о реализации Минских соглашений и предыдущих решений "четверки".

"И мы готовы к необходимым решениям в ходе нового саммита лидеров четырех стран", – заключил Зеленский.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что Украина готовится к силовому решению конфликта в Донбассе. Она отметила, что Киев хочет силой решить конфликт вместо того, чтобы положить конец длящейся уже восьмой год гражданской войне.

