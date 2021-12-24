МИД РФ заявил о подготовке Киевом силового решения конфликта в Донбассе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Украина готовится к силовому решению конфликта в Донбассе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Вместо того чтобы положить конец длящейся уже восьмой год гражданской войне, Киев, похоже, готовится к силовому решению проблемы Донбасса, как они ее называют", – цитирует ее РИА Новости.

Ранее в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что американские ЧВК доставили резервуары с неустановленными химическими компонентами для совершения провокаций в Авдеевке и Красном Лимане.

Министр обороны России добавил, что, по данным ведомства, в настоящее время в Донецкой области находятся порядка 120 американских бойцов, которые задействованы в тренировках украинского спецназа.

Позднее экс-офицер СБУ заявил, что провокацию в Донбассе могут провести на соцобъекте. Он выразил уверенность, что подобные провокации готовятся для того, чтобы был повод обвинить в произошедшем Россию и самопровозглашенные республики Донбасса.

Согласно прогнозу, западные и украинские СМИ после диверсии найдут кого-то, якобы причастного к провокации, обязательно с российским паспортом и военным билетом ДНР. По мнению Прозорова, для таких вещей могут использовать наемников.